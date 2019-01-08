Во Франции умер старейший обладатель ордена за освобождение страны от нацистов

Ги Шармо было 104 года. Когда началась война, он служил медиком в артиллерийском полку в Кот-д'Ивуаре. Затем прошел боевые действия в Сирии, Эфиопии, Ливане, Тунисе, Италии и Франции. После войны стал автором сотни научных публикаций. Теперь в живых остались только четверо кавалеров ордена Освобождения. Эта боевая награда была учреждена генералом Шарлем де Голлем в период Второй мировой войны.