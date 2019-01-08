В Финляндии могут упростить отмену постоянного вида на жительство для потенциальных боевиков
Речь идет, к примеру, о тех, кто поехал воевать в Сирию и Ирак на стороне исламистов, сообщили в МВД. По данным финских спецслужб, страну с этой целью покинули в общей сложности 80 человек.
Комментарии1
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turrinn 08 января 2019 | 01:09
/В Финляндии могут упростить отмену постоянного вида на жительство для потенциальных боевиков/
и семейства их, в зад.