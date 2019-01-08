Власти Франции намерены ужесточить законы против участников протестов

Злостных нарушителей обяжут компенсировать причиненный ущерб и им запретят появляться на каких-либо демонстрациях, заявил премьер-министр Эдуар Филипп. По его словам, за два месяца протестов «желтых жилетов» были задержаны более пяти с половиной тысяч человек. Суды вынесли свыше тысячи решений.