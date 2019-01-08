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01:04, 08 января 2019

Власти Франции намерены ужесточить законы против участников протестов

Злостных нарушителей обяжут компенсировать причиненный ущерб и им запретят появляться на каких-либо демонстрациях, заявил премьер-министр Эдуар Филипп. По его словам, за два месяца протестов «желтых жилетов» были задержаны более пяти с половиной тысяч человек. Суды вынесли свыше тысячи решений.

Комментарии

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parasuk_ 08 января 2019 | 01:22

Тираны. Почему молчат российские либералы? Они всегда так звонко кукарекают за право быдла свинячить на улице

brezhneput 08 января 2019 | 01:26

Методички из Кремля прибыли?

komandarm___1968 08 января 2019 | 01:47

Клеймить пора кровавый режым Микрона... Шизозащитники, где вы?
)

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