Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение

Это позволит построить стену на границе с Мексикой за счет средств министерства обороны, сообщил вице-президент Майк Пенс. По его словам, вопрос законности такого шага сейчас изучают юристы Белого дома. Президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что выступит с обращением к нации. По московскому времени это будет в среду в пять утра. Из-за споров о финансировании строительства стены в США не принят бюджет и поэтому часть правительственных структур не работает с конца прошлого года.