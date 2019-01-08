Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
Это позволит построить стену на границе с Мексикой за счет средств министерства обороны, сообщил вице-президент Майк Пенс. По его словам, вопрос законности такого шага сейчас изучают юристы Белого дома. Президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что выступит с обращением к нации. По московскому времени это будет в среду в пять утра. Из-за споров о финансировании строительства стены в США не принят бюджет и поэтому часть правительственных структур не работает с конца прошлого года.
Комментарии4
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kisa2000 08 января 2019 | 01:10
как это понимать- военное положение ?
creta 08 января 2019 | 01:56
kisa2000: Типа того. Он это у хохлов подсмотрел. Порошенко надуманное военное положение в своей предвыборной компании использовал.
fresh_breeze 08 января 2019 | 01:28
Трамп залип на этой теме. Ему не стена нужна, а новые рабочие места, которые по-другому взять неоткуда.
ft18 08 января 2019 | 01:55
А что, вполне логично: раз бюджета нет, значит ЧП.
Ай да Трамп, ай да ёшкин кот ;')))