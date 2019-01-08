Турция и США проведут сегодня переговоры в Вашингтоне

Темой станет вывод американских войск из Сирии.

Анкара готова пойти навстречу американской стороне и отсрочить на некоторое время запланированную операцию турецких вооруженных сил. Это необходимо, чтобы не допустить случайного ранения военных Соединенных штатов, когда они будут покидать Сирию. О намерении отложить проведение военной операции заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое решение глава государства принял после разговора с Дональдом Трампом. В целом же Анкара не готова отказаться от своих планов в арабской республике. В дальнейшем будут проведены силовые действия против курдских боевиков и террористов запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». В этом Турция рассчитывает на поддержку США. По мнению Дональда Трампа, победа над террористами в Сирии уже одержана и поэтому группировка Соединенных штатов может покинуть Сирию.

Турция ранее провела на территории Сирии две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».