Брат задержанного в Москве американца опасается, что его могут осудить без оснований

В России Пола Уилана подозревают в шпионаже.

Российская правовая система непрозрачна, считает Дэвид Уилан, брат-близнец задержанного американца. Его слова приводит издание Deutsche Welle. Он опасается, что брата могут обвинить и осудить без наличия достаточных на то оснований. Он также не исключает, что задержание Уилана может быть связано с разоблачением деятельности российских спецслужб в США. Агентству ТАСС Дэвид Уилан сообщил, что намерен в ближайшее время связаться с адвокатом брата. Кроме того, по его словам, уже на этой неделе его должны посетить сотрудники консульства. Он не уточнил, какого именно. У Уилана, между тем есть гражданства США, Канады, Ирландии, а также подданство Великобритании. Ранее в российском МИДе заявили, что готовы организовать посещение задержанного представителями тех стран, гражданином которых он является.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря, как утверждают в ФСБ, во время «шпионской акции». При этом родственники американца настаивают на том, что в Россию он приехал на свадьбу друга.