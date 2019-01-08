Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации
Выступление президента будет посвящено приостановке работы федерального правительства, бюджет которого не удалось согласовать из-за споров вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Ранее президент заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и «очень быстро» построить стену собственной властью. Впрочем, как утверждает вице-президент США Майк Пенс, Трамп еще принял окончательного решения относительно введения в стране ЧП. Аппарат юрисконсульта Белого дома изучает вопрос законности этой меры, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены. В Москве выступление Трампа выйдет в эфир в пять утра среды.
Комментарии4
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unprejudiced 08 января 2019 | 00:15
Редакция Эха, вы так много и часто писали про вручение украине томоса, что же теперь полное молчание, ведь события развиваются. оказывается в томосе опечатка нашлась, и вообще он оказался не подписанным поэтому его завтра же в Стамбул обратно увезут
turrinn 08 января 2019 | 00:20
unprejudiced:
и что?
зачем переживаешь так?)
pattrick1 08 января 2019 | 00:21
Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации...
Держите нас в курсе, напоминайте про Д.Трампа каждые полчаса, чтобы россияне почувствовали - каково это быть в шкуре украинцев или евреев и с надеждой заглядывать в рот президенту США.
sutara 08 января 2019 | 00:17
Думаю что Трапм сломает себе зубы о Конгресс! Делает все для того чтобы ускорить процесс импичмента!