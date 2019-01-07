В США начался первый этап голосования по определению лауреатов премии «Оскар»
На этой стадии представители 17 профессиональных гильдий выбирают кандидатов на «Оскар» в своих категориях. Члены Американской академии киноискусств до 14 января должны определиться со своими предпочтениями. Номинанты будут объявлены 22 января. 24 февраля в театре «Долби» в Голливуде состоится церемония награждения. В настоящее время премия присуждается в 24 номинациях.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pulalala 08 января 2019 | 00:09
Первая премия присуждается порно-фильму "Вован и Дональд. Рассказ очевидца".