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23:02, 07 января 2019

Губернатор Теннесси помиловал Синтою Браун, которая была приговорена к пожизненному заключению за проституцию

Она была приговорена к пожизненному заключению за проституцию, а также ограбление и убийство клиента. Просить о досрочном освобождении Браун могла бы  только через 51 год. Теперь Браун будет освобождена в августе, отбыв 15-летний тюремный срок. Следующие 10 лет она должна будет соблюдать условия досрочного освобождения. В 2004 году 16-летняя Синтоя Браун, которая с подросткового возраста занималась проституцией, убила и ограбила одного из своих клиентов. В 2006 году ее приговорили к пожизненному заключению. Ее судьба заинтересовала Ким Кардашьян. Она возмутилась приговором и поручила своим адвокатам заняться делом. После Кардашьян в поддержку Браун высказались и другие знаменитости.

Комментарии

24

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alexey65 07 января 2019 | 23:10

В смысле "возмутилась"?
Убивать клиентов проституток можно и нужно?

captainobvious 07 января 2019 | 23:16

alexey65: возможно, это новое слово в кампании #METOO?

liquidsky__ 07 января 2019 | 23:17

alexey65: Да, если проститутка это ниггерка-наркоманша из неблагополучной семьи и с трудным детством. Торжество демократии, кули..

neyexo 07 января 2019 | 23:55

liquidsky__:
дело не в этом. Сейчас политика помилований по примеру Трампа заключается в устранении unfair treatment - неодинакового отношения к черным и белым. Понятно, что негры совершают больше преступлений, но и справедливости в суде получали реже.
Трамп недавно помиловал несколько человек, одна из них Алиса (Элис), торговала наркотиками, отсидела 20 лет из пожизненного, вела себя образцово. Посоветовала Трампу та же Кардашьян.

liquidsky__ 08 января 2019 | 00:02

neyexo: На мой взгляд это некорректное сравнение. Пожизненное за наркотики из которых 20 лет уже отсидела, когда все пожизненное это 25, и преднамеренное убийство с ограблением это разные вещи.

neyexo 08 января 2019 | 00:13

liquidsky__:
не преднамеренное, я написал ниже. По сегодняшним стандартам (ее случай изменил закон) она - жертва. Любое сексуальное действие с несовершеннолетней это изнасилование, сколько бы денег не заплатили. И ее судили как взрослую, приняв на этот счет решение.

liquidsky__ 08 января 2019 | 00:21

neyexo: Ну сами посудите, какое оно было непреднамеренное? Вы с делом ознакомились?

neyexo 07 января 2019 | 23:58

liquidsky__:
а вот Эхо врет в заголовках - не за проституцию сидела пожизненное

liquidsky__ 08 января 2019 | 00:05

neyexo: Проституция там вообще третьестепенно.

nersesov 08 января 2019 | 00:19

neyexo: если бы Эхо соврало только в этом случае...

michael_c 07 января 2019 | 23:19

alexey65: Клиент педофил , малолетняя проститутка - жертва ...

Наверно , в этом логика Кардашьян .

johio 07 января 2019 | 23:39

michael_c: Это скорее логика Кабаевой. Но ей так не повезет.

salhomir__murza 07 января 2019 | 23:49

johio:
Американская демократия. Проституток - пожизненно, негров белые полицейские просто отстреливают как куропаток на сафари.

stebinmaku 07 января 2019 | 23:21

Многообещающий прецедент..

viklud 07 января 2019 | 23:28

Прочитал заголовок: "приговорена к пожизненному заключению за проституцию". Правильно вещает наше ТВ. Бессердечные звери американцы, совсем сбесились со своими правами человека. Им не нравится наслаждение, которая дарила за прекрасная блудница. Бедняжка. А остальное мелочь, подумаешь ограбление и убийство. В заголовке отмечено самое важное. Это должно стать примером для России. Амнистировать и миловать за перепечатку постов? Дудки!
Молодец Тенниссийский губернатор, невинную выпустил. И наши правы, когда за более тяжёлое преступление сажают. Одна ошибочка. Нужно сажать в тюрьму с особо строгого режима.

us101 07 января 2019 | 23:29

По заголовкам можно судить о газете, не правда ли...

komandarm___1968 07 января 2019 | 23:44

us101: о радиостанции...)

salhomir__murza 07 января 2019 | 23:41

Если бы в России несовершеннолетнюю проститутку приговорили бы пожизненно, то все шендеровичи вопили бы о кровавом путинском мордоре.

vinokur 07 января 2019 | 23:52

salhomir__murza: А как бы либерасты вопили, если бы она убила клиента, \\\\\
Ты хоть текст читай, мурзик.

salhomir__murza 08 января 2019 | 00:06

vinokur:
Если бы Катя Муму убила бы Шендеровича, то вся либеральная братия эту Муму на кол бы посадила.

salhomir__murza 08 января 2019 | 00:09

vinokur:
Ты хоть текст читай, мурзик.
=======================
А Кара-Мурзу, слабО мурзиком назвать? Он ведь тоже из наших, из ордынцев.

foma1eremabiatlon 07 января 2019 | 23:48

заголовок вряд ли соответствует истине. Я думаю, что её приговорили к пожизненному не за проституцию, а за ограбление и убийство клиента.

neyexo 08 января 2019 | 00:04

Суть в том, что ей было 16 лет, и в деле она именовалась "тин проституткой"
Такого понятия сейчас в штате Теннеси нет, т.к. каждый акт сейчас рассматривался бы как изнасилование несовершеннолетней и она была бы жертвой.
Ее судили как взрослую.
Если бы суд был сейчас, ее признали бы жертвой, а убийство самообороной. День взяла, чтобы не приходить к сутенеру с пустыми руками, он мог перерезать горло, судя по его кличке

eyjafjallajoekull 08 января 2019 | 00:07

Занятна подача материала в шапке новостей: оказывается, человек в США получил пожизненное заключение за проституцию. Но, после клика вы узнаете, что осуждена она была все-таки за убийство. Редактор сменился?

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