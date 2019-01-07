Губернатор Теннесси помиловал Синтою Браун, которая была приговорена к пожизненному заключению за проституцию
Она была приговорена к пожизненному заключению за проституцию, а также ограбление и убийство клиента. Просить о досрочном освобождении Браун могла бы только через 51 год. Теперь Браун будет освобождена в августе, отбыв 15-летний тюремный срок. Следующие 10 лет она должна будет соблюдать условия досрочного освобождения. В 2004 году 16-летняя Синтоя Браун, которая с подросткового возраста занималась проституцией, убила и ограбила одного из своих клиентов. В 2006 году ее приговорили к пожизненному заключению. Ее судьба заинтересовала Ким Кардашьян. Она возмутилась приговором и поручила своим адвокатам заняться делом. После Кардашьян в поддержку Браун высказались и другие знаменитости.
Комментарии24
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alexey65 07 января 2019 | 23:10
В смысле "возмутилась"?
Убивать клиентов проституток можно и нужно?
captainobvious 07 января 2019 | 23:16
alexey65: возможно, это новое слово в кампании #METOO?
liquidsky__ 07 января 2019 | 23:17
alexey65: Да, если проститутка это ниггерка-наркоманша из неблагополучной семьи и с трудным детством. Торжество демократии, кули..
neyexo 07 января 2019 | 23:55
liquidsky__:
дело не в этом. Сейчас политика помилований по примеру Трампа заключается в устранении unfair treatment - неодинакового отношения к черным и белым. Понятно, что негры совершают больше преступлений, но и справедливости в суде получали реже.
Трамп недавно помиловал несколько человек, одна из них Алиса (Элис), торговала наркотиками, отсидела 20 лет из пожизненного, вела себя образцово. Посоветовала Трампу та же Кардашьян.
liquidsky__ 08 января 2019 | 00:02
neyexo: На мой взгляд это некорректное сравнение. Пожизненное за наркотики из которых 20 лет уже отсидела, когда все пожизненное это 25, и преднамеренное убийство с ограблением это разные вещи.
neyexo 08 января 2019 | 00:13
liquidsky__:
не преднамеренное, я написал ниже. По сегодняшним стандартам (ее случай изменил закон) она - жертва. Любое сексуальное действие с несовершеннолетней это изнасилование, сколько бы денег не заплатили. И ее судили как взрослую, приняв на этот счет решение.
liquidsky__ 08 января 2019 | 00:21
neyexo: Ну сами посудите, какое оно было непреднамеренное? Вы с делом ознакомились?
neyexo 07 января 2019 | 23:58
liquidsky__:
а вот Эхо врет в заголовках - не за проституцию сидела пожизненное
liquidsky__ 08 января 2019 | 00:05
neyexo: Проституция там вообще третьестепенно.
nersesov 08 января 2019 | 00:19
neyexo: если бы Эхо соврало только в этом случае...
michael_c 07 января 2019 | 23:19
alexey65: Клиент педофил , малолетняя проститутка - жертва ...
Наверно , в этом логика Кардашьян .
johio 07 января 2019 | 23:39
michael_c: Это скорее логика Кабаевой. Но ей так не повезет.
salhomir__murza 07 января 2019 | 23:49
johio:
Американская демократия. Проституток - пожизненно, негров белые полицейские просто отстреливают как куропаток на сафари.
stebinmaku 07 января 2019 | 23:21
Многообещающий прецедент..
viklud 07 января 2019 | 23:28
Прочитал заголовок: "приговорена к пожизненному заключению за проституцию". Правильно вещает наше ТВ. Бессердечные звери американцы, совсем сбесились со своими правами человека. Им не нравится наслаждение, которая дарила за прекрасная блудница. Бедняжка. А остальное мелочь, подумаешь ограбление и убийство. В заголовке отмечено самое важное. Это должно стать примером для России. Амнистировать и миловать за перепечатку постов? Дудки!
Молодец Тенниссийский губернатор, невинную выпустил. И наши правы, когда за более тяжёлое преступление сажают. Одна ошибочка. Нужно сажать в тюрьму с особо строгого режима.
us101 07 января 2019 | 23:29
По заголовкам можно судить о газете, не правда ли...
komandarm___1968 07 января 2019 | 23:44
us101: о радиостанции...)
salhomir__murza 07 января 2019 | 23:41
Если бы в России несовершеннолетнюю проститутку приговорили бы пожизненно, то все шендеровичи вопили бы о кровавом путинском мордоре.
vinokur 07 января 2019 | 23:52
salhomir__murza: А как бы либерасты вопили, если бы она убила клиента, \\\\\
Ты хоть текст читай, мурзик.
salhomir__murza 08 января 2019 | 00:06
vinokur:
Если бы Катя Муму убила бы Шендеровича, то вся либеральная братия эту Муму на кол бы посадила.
salhomir__murza 08 января 2019 | 00:09
vinokur:
Ты хоть текст читай, мурзик.
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А Кара-Мурзу, слабО мурзиком назвать? Он ведь тоже из наших, из ордынцев.
foma1eremabiatlon 07 января 2019 | 23:48
заголовок вряд ли соответствует истине. Я думаю, что её приговорили к пожизненному не за проституцию, а за ограбление и убийство клиента.
neyexo 08 января 2019 | 00:04
Суть в том, что ей было 16 лет, и в деле она именовалась "тин проституткой"
Такого понятия сейчас в штате Теннеси нет, т.к. каждый акт сейчас рассматривался бы как изнасилование несовершеннолетней и она была бы жертвой.
Ее судили как взрослую.
Если бы суд был сейчас, ее признали бы жертвой, а убийство самообороной. День взяла, чтобы не приходить к сутенеру с пустыми руками, он мог перерезать горло, судя по его кличке
eyjafjallajoekull 08 января 2019 | 00:07
Занятна подача материала в шапке новостей: оказывается, человек в США получил пожизненное заключение за проституцию. Но, после клика вы узнаете, что осуждена она была все-таки за убийство. Редактор сменился?