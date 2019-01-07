Губернатор Теннесси помиловал Синтою Браун, которая была приговорена к пожизненному заключению за проституцию

Она была приговорена к пожизненному заключению за проституцию, а также ограбление и убийство клиента. Просить о досрочном освобождении Браун могла бы только через 51 год. Теперь Браун будет освобождена в августе, отбыв 15-летний тюремный срок. Следующие 10 лет она должна будет соблюдать условия досрочного освобождения. В 2004 году 16-летняя Синтоя Браун, которая с подросткового возраста занималась проституцией, убила и ограбила одного из своих клиентов. В 2006 году ее приговорили к пожизненному заключению. Ее судьба заинтересовала Ким Кардашьян. Она возмутилась приговором и поручила своим адвокатам заняться делом. После Кардашьян в поддержку Браун высказались и другие знаменитости.