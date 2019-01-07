Власти Франции вынесли обвинительные приговоры уже одной тысяче участников протестов «желтых жилетов» по всей стране
По данным правительства, в общей сложности были задержаны 5,5 тыс. человек. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста. Во многих крупных городах, в том числе в Париже, акции сопровождались стычками с силами правопорядка, поджогами и грабежами.
Комментарии13
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captainobvious 07 января 2019 | 23:14
а Эмнести Интернэшнл тем временем все силы бросили на спасение какой-то саудовской беглянки, зависшей в транзитной зоне Бангкогского аэропорта...
watson_ 07 января 2019 | 23:28
captainobvious: Она хочет в Австралию и не хочет назад в Саудовскую Аравию, что-то у неё со своей семьёй и вроде свободы не хватило, ну в Австралии свободы наверное хватит?!-))
alxab 07 января 2019 | 23:42
watson_:
не хочет назад в Саудовскую Аравию, что-то у неё со своей семьёй и вроде свободы не хватило
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Да её родственники убить хотят за то, что отступилась от ислама. Всего-навсего. Некоторые люди такие капризные...
salhomir__murza 07 января 2019 | 23:52
alxab:
Почему бы США не порвать с Саудовской Аравией все связи? Или не продвинуть демократию в СА, как в Ирак, Ливию и Афганистан?
watson_ 07 января 2019 | 23:58
alxab: Да вы что? Лучший союзник США после Британии и самый-самый платёжеспособный, а значит лучший, кто у вас в США сомневается , что права человека в СА фундаментальны, я вроде не слышал ни малейшей критики, даже когда они Хашоги распилили на части??
aswarsp 07 января 2019 | 23:43
captainobvious: Это называтся "свобода совести". Не вникай тебе не понять.
salhomir__murza 07 января 2019 | 23:56
aswarsp:
А мы еще Путина кровавым палачом считаем. Наши полицаи какие-то чрезмерно вежливые. Надо бы им у французских и грузинских полицейских пример взять. И Запад ведь не осудил. Значит и в России можно откровенно дубасить своих врагов.
salhomir__murza 07 января 2019 | 23:38
Если Франция тысячи своих врагов народа наказала, то что мешает России подобным образом поступить со своими шендеровичами и гозманами?
buzukin075 07 января 2019 | 23:45
Зря штоле Макрон звонил Путину? Похоже, просил расконсервировать пяток ГУЛаговских заведений для каторжан в желтых жилетах - в Гвиане им привычно, а тут придется яйца поморозить всласть :) И шо вы думаете - получил отказ? Будем наблюдать :) Ну а когда кончится срок у Эмманюэль - вэлкам на Колыму вместе со своей старушенцией - педофилкой :) То ли на экскурсию, то ли на поселение - за все хорошее!
ahtung700 07 января 2019 | 23:47
кровавый режим макрона закончится в гааге инфа сотка
komandarm___1968 07 января 2019 | 23:51
К Лёхе-Сисяну идите, он короткую дорогу в ЕСПЧ знает...)
lam62 07 января 2019 | 23:59
Написали бы бы, к чему несчастные жертвы макроновского тоталитаризма приговорены. К гильотине небось или пожизненно в ихний ГУЛАг. Не то, что в толерантной России, где за ужаснейший скол с коронки полицейского зуба всего пару лет
ematveev 08 января 2019 | 00:19
lam62:
В Гугле забанили?
Навскидку - год за то, что бросил болт.
Тоже год за то, что стрелял из рогатки.