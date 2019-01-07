Власти Франции вынесли обвинительные приговоры уже одной тысяче участников протестов «желтых жилетов» по всей стране

По данным правительства, в общей сложности были задержаны 5,5 тыс. человек. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста. Во многих крупных городах, в том числе в Париже, акции сопровождались стычками с силами правопорядка, поджогами и грабежами.