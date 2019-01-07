Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций

Как заявил в эфире телеканала Тэ-эф-1 премьер-министр страны Эдуар Филипп, закон существенно ужесточит наказание для участников беспорядков, вплоть до персональной материальной ответственности. Премьер пояснил, что речь идет об участниках необъявленных протестов, которые приходят на акции в капюшонах и с закрытыми лицами.