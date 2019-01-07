Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций
Как заявил в эфире телеканала Тэ-эф-1 премьер-министр страны Эдуар Филипп, закон существенно ужесточит наказание для участников беспорядков, вплоть до персональной материальной ответственности. Премьер пояснил, что речь идет об участниках необъявленных протестов, которые приходят на акции в капюшонах и с закрытыми лицами.
Комментарии8
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penderezky 07 января 2019 | 23:11
Это 37 год. Закручивание гаек. Общечеловеческие ценности под угрозой
ykra_dupa 07 января 2019 | 23:17
А у нас всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили – мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся – они кровью своей умоются.
Макроняку на гиляку !
aswarsp 07 января 2019 | 23:38
Боже мой, какая жестокость! То есть, если сожжёшь чужую машину, то, может быть, за ущерб будут, например, вычитать из пособия мигранта. Это же дискриминация и фашизм! А если ты сжёг не просто так, а потому, что тебе это подсказало твоё религиозное чувство? Интересно, а какие средства разрешены полиции для защиты от, например, вооружённых погромщиков? И какое наказание предусмотрено для тех не политкорректных граждан, которые вздумают защищать свои машины и магазины с оружием в руках?
necrosy 07 января 2019 | 23:43
наши люди в милане жгут:
Вице-премьеры правительства Италии Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини призвали "Желтых жилетов" не ослаблять напор борьбы против режима Макрона, который противопоставил себя народу Франции.
marazmkrepchal 07 января 2019 | 23:48
Они же дети!
neyexo 07 января 2019 | 23:50
Пусть наш переписывают.
Мы как раз у них заимствовали и добавили от себя.
Теперь пусть они учатся у нас
necrosy 07 января 2019 | 23:54
Будущий мэр парижа на проводе:
Два дня назад на видео попал момент, когда 37-летний Деттенже избивает правоохранителя в ходе акций «желтых жилетов» на мосту недалеко от здания Нацсобрания. Источники «France 2» в полиции утверждают, что в его перчатках был свинец.
После инцидента на акции «желтых жилетов» боксер записал видео, где он рассказал, что участвовал во всех восьми акциях «желтых жилетов» и пострадал о слезоточивого газа. «Да, я неправильно отреагировал, но я защищал себя», — сказал спортсмен.
Он также сказал, что протестует ради «будущего своих детей», не является ни сторонником крайне правых, ни сторонником крайне левых. В понедельник полиция начала его допрашивать. Он был объявлен в розыск и пришел в полицию сам.
unprejudiced 08 января 2019 | 00:04
Пономарев и прочая правозащитная слизь уже стоит вокруг французского посольства с плакатами в защиту протестующих, дескать нет ответственности за беспорядки и тому подобное?