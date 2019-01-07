Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации
Выступление президента будет посвящено приостановке работы федерального правительства, бюджет которого не удалось согласовать из-за споров вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Ранее президент заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и «очень быстро» построить стену собственной властью. В Москве выступление Трампа выйдет в эфир в пять утра среды.
Комментарии11
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cattt 07 января 2019 | 23:14
Нам бы то же не плохо границу наладить с эмиратами постсовковыми!
gordy 07 января 2019 | 23:26
@В Москве выступление Трампа выйдет в эфир в пять утра среды.@
"Говорит и показывает Москва, работают все радиостанции Советского Союза"?
wild_division 08 января 2019 | 00:02
gordy: Типа для 51 штата ,,..А в чем то правда, есть смысл написанного.
creta 07 января 2019 | 23:14
Помнится хохлы хотели стену от клятых кацапов построить)))). Ох тупые.....
aspid55 07 января 2019 | 23:16
Мало ли что хочет Трамп.
Его уже предупредили, что его чрезвычайное положение ни на чем не основано и будет мгновенно заблокировано судом.
liquidsky__ 07 января 2019 | 23:19
Камон, Дональд, вводи ЧП.
gonduras_in_colima 07 января 2019 | 23:26
liquidsky__: Удод ватный. ты для начала выйми у себя то, что тебе навводили все хутины-сечины-дыровы, а потом уже кукарекай насчёт других.
ЧП и есть единственный шанс Трампа в условиях практически неизбежного импичмента с вытряхиванием на обозрение всей страны и мира его грязного белья, куда войдут налоговое мошенничество, незаконное финансирование избирательной компании, коррупция, препятствование правосудию и даже сговор против США.
Не знаю в точности, какие ограничения предусматривает амеровское ЧП, но наверняка призвать его к ответу будет сложней в этот период.
Правда, аргументировать ЧП Рыжий ничем не сможет, и потом походу импичмента к нему будут дополнительные вопросы по данному сабжу.
Учи матчасть, подросток умственный.
ykra_dupa 07 января 2019 | 23:36
gonduras_in_colima: Импичмент ему может только Путин устроить ,но пока рыжий все делает правильно !)))
ematveev 08 января 2019 | 00:22
gonduras_in_colima:
Умник, Трамп уж скоро весь свой срок высидит и на второй пойдет, а хомяки все про импичмент стонут...
mikhail_spb_ 07 января 2019 | 23:24
А у нас бюджет всегда согласовывается без проблем.
Главное - удовлетворить аппетиты карательных органов, красной армии и друзей сами знаете кого.
chimp2013 07 января 2019 | 23:55
Обычно, если в "дружественной" стране намечается или происходит бардак, Путин быстро аннексирует небольшую части территории. Надеемся , что на этот раз Аляска "вернется в родную гавань".