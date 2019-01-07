Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации

Выступление президента будет посвящено приостановке работы федерального правительства, бюджет которого не удалось согласовать из-за споров вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Ранее президент заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и «очень быстро» построить стену собственной властью. В Москве выступление Трампа выйдет в эфир в пять утра среды.