Во Франции скончался старейший обладатель ордена Освобождения Ги Шармо

Ему было 104 года. Президент Франции Эмануэль Макрон выразил свои соболезнования семье и близким Ги Шармо, а также последним четырем ныне живущим кавалерам ордена. Боевая награда была учреждена генералом де Голлем во время Второй мировой войны, для награждения тех, кто проявил отвагу в борьбе за свободу Франции. В личном качестве орденом были награждены свыше одной тысячи человек. Награды также удостоились пять городов, в том числе Париж, и 18 воинских формирований, включая авиаполк «Нормандия — Неман».