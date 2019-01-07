«Яндекс» приступает к испытаниям своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель компании Мелисса Макдональд. По ее словам, начиная с пятницы желающим предоставлена возможность совершить демонстрационные поездки по городу. Испытания продолжатся во время работы Международной выставки потребительской электроники, которая открывается завтра и продлится до 11 января. Все поездки на беспилотном автомобиле бесплатные.
Комментарии2
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tvitov66 07 января 2019 | 22:44
Странно что не в Сколково
sborisych 07 января 2019 | 22:46
Прямо в казино, на столе рулетки?