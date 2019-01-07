«Яндекс» приступает к испытаниям своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель компании Мелисса Макдональд. По ее словам, начиная с пятницы желающим предоставлена возможность совершить демонстрационные поездки по городу. Испытания продолжатся во время работы Международной выставки потребительской электроники, которая открывается завтра и продлится до 11 января. Все поездки на беспилотном автомобиле бесплатные.