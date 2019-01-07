По меньшей мере два человека отказались занять пост министра обороны США вместо ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса
По сведениям издания «Политико», речь идет о бывшем сенаторе-республиканце Джоне Кайле и отставном четырехзвездном генерале Джеке Кине. Причины, по которым они отклонили предложение Трампа, издание не указывает, но называет ситуацию шокирующей. Исторически пост главы Пентагона являлся одним из самых престижных и влиятельных в американской администрации, к тому же министр обороны входит в окружение президента.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
captainobvious 07 января 2019 | 22:34
Сердюкову предлагали?
hastings 07 января 2019 | 22:40
captainobvious: а не удивительно. Ведь у России появился Авангард! Понимают что теперь пост министра бессмысленен.
pattrick1 07 января 2019 | 22:43
По меньшей мере два человека отказались занять пост министра обороны США вместо ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса...
Оказались? Это точно не Дима и не Гена Гудковы, они бы в жопу дали за такой харчевый пост.
mppv 07 января 2019 | 22:34
Пост министра обороны США - ликвидировать
edyunia 07 января 2019 | 22:38
Трампу капут!