По меньшей мере два человека отказались занять пост министра обороны США вместо ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса...

По сведениям издания «Политико», речь идет о бывшем сенаторе-республиканце Джоне Кайле и отставном четырехзвездном генерале Джеке Кине. Причины, по которым они отклонили предложение Трампа, издание не указывает, но называет ситуацию шокирующей. Исторически пост главы Пентагона являлся одним из самых престижных и влиятельных в американской администрации, к тому же министр обороны входит в окружение президента.