Дональд Трамп выступит во вторник с обращением к нации

Он намерен изложит свою позицию по кризису вокруг безопасности южной границы. Ранее президент заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и «очень быстро» собственной властью построить стену на границе с Мексикой. Выступление Трампа прозвучит в 5 утра среды по московскому времени. В США сейчас действует т.н. «шатдаун» – из-за отсутствия финансирования не работает четверть госструктур.