Дональд Трамп выступит во вторник с обращением к нации
Он намерен изложит свою позицию по кризису вокруг безопасности южной границы. Ранее президент заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и «очень быстро» собственной властью построить стену на границе с Мексикой. Выступление Трампа прозвучит в 5 утра среды по московскому времени. В США сейчас действует т.н. «шатдаун» – из-за отсутствия финансирования не работает четверть госструктур.
Комментарии2
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captainobvious 07 января 2019 | 22:36
жена предлагала на праздники сходить в цирк... а я говорю: "Какой нафиг цирк! Тут хохмочки покруче..." ))
hastings 07 января 2019 | 22:37
Воззвание вождя к холопам.