Трамп объявил, что выступит во вторник с обращением к нации по безопасности южной границы
Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит во вторник с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы, передает РИА.
Ранее Трамп заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и «очень быстро» собственной властью построить стену на границе с Мексикой.
Комментарии2
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nikchimzwet886 07 января 2019 | 22:10
На границе тучи ходят хмуро...
ykra_dupa 07 января 2019 | 22:11
Сначала стена ...потом военное положение...потом по любому томос должен быть....бля ,где то я это уже видел ?