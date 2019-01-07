Трамп объявил, что выступит во вторник с обращением к нации по безопасности южной границы

Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит во вторник с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы, передает РИА.



Ранее Трамп заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и «очень быстро» собственной властью построить стену на границе с Мексикой.