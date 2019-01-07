Экспертам ВАДА должны быть созданы все условия для доступа к пробам московской лаборатории
Об этом «Интерфаксу» заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, это единственная возможность закрыть негативные страницы спорта и антидопинговой системы нашей страны. При этом Ганус предостерег, что если доступ экспертов не будет организован должным образом, их визит в нашу страну может оказаться последним. Ранее в интервью «Эху Москвы» Ганус подтвердил, что эксперты должны приехать в Россию уже 9-го января.
Между тем, исполком ВАДА все равно рассмотрит вопрос о соответствии РУСАДА на ближайшем заседании в январе независимо от итогов инспекции в Москве.
Комментарии2
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ded64 07 января 2019 | 22:09
Губы раскатали... Секреты допинга захотели узнать...Россия секреты не выдает...
alexey65 07 января 2019 | 22:25
Этот Ганус, похоже, камлает!
Иначе не понятно, к кому он обращается.