Россиянин, арестованный ФБР на одном из  тихоокеанских островов, оказался полным тезкой бизнесмена из Владивостока

Задержанный на острове Сайпан Дмитрий Викторович Макаренко живет во Владивостоке. При этом его полный тезка является совладельцем шести компаний, большая часть которых зарегистрирована во Владивостоке. Об этом пишет интернет-издание The Bell. Оно также обратило внимание на то, что на страницах в Facebook бизнесмена и его супруги есть отметки о том, что в 2013 году они «зимовали» в американском городе Майами, расположенном в штате Флорида, суд которого, в свою очередь, предъявил задержанному на Сайпане Дмитрию Макаренко обвинения в контрабанде военной техники. Причем, по информации ФБР, осуществлялись поставки в том же 2013 году.

Как отмечает The Bell, бизнес предпринимателя Макаренко преимущественно связан с недвижимостью и логистикой. Так компания, где он является гендиректором, вскоре планирует открыть во Владивостоке самый большой в городе торговый центр «Калина Молл». Издание также выяснило, что, предположительно, тесть бизнесмена владел долей в компании, совладельцем которой также был экс-министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев.

Макаренко был задержан 29 декабря. Он обвиняется в незаконном экспорте военных технологий и отмывании денег. В России арест считают незаконным.