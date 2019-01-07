На сегодняшний день арестованного по подозрению в шпионаже Пола Уилана посетили только представители США
Дипломаты других стран, гражданином которых является арестованный, могут встретиться с Уиланом с его согласия. Такие разъяснения дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, Уилан, помимо американского гражданства, обладает британским подданством, ирландским и канадским гражданством. Ранее сегодня брат Уилана заявил ТАСС, что западные дипломаты скоро встретятся с Полом.
Комментарии8
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serhio_25__ 07 января 2019 | 22:07
""На сегодняшний день арестованного по подозрению в шпионаже Пола Уилана посетили только представители США"" - а чего так? Канада, Британия и Ирландия не хотят впрягаться за американского шпиона?
pattrick1 07 января 2019 | 22:15
Уилан, помимо американского гражданства, обладает британским подданством, ирландским и канадским гражданством...
Этой картине не хватает двух штрихов - украинский и израильский паспорта, чтобы натюрморт этой кучи говна был законченным.
igorrrpadlowitchs 07 января 2019 | 22:07
Говорят был ватан ватаном! И даже радовался , когда рашка скрымздила Крым! Теперь и его скрымздили! И поделом!!
serhio_25__ 07 января 2019 | 22:13
igorrrpadlowitchs: Можно узнать, а кто тебе это говорил? Или ты его лично знал?
ykra_dupa 07 января 2019 | 22:18
serhio_25__: Ему это тараканы в голове стоящие по колено в его моче говорят !)))
igorrrpadlowitchs 07 января 2019 | 22:22
ykra_dupa: сидящему в выгребной яме по горло, ясно дело остаётся только завидовать тараканам!
ykra_dupa 07 января 2019 | 22:26
igorrrpadlowitchs: Лови шляпа !)
В Китае с 5 января вступил в силу закон, согласно которому хранение, чтение и распространение книг Александра Солженицына считается уголовным преступлением.
вот что томас животворящий делает !!!!!!)))))))
parasuk_ 07 января 2019 | 22:38
Не удивлюсь, если завтра хохолбаши даст ему украинское гражданство и объявит военнопленным