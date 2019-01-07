Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня поклялся на могиле отца наладить отношения с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня поклялся на могиле отца наладить отношения с Россией, заключить с ней мирный договор и решить проблему Курильских островов. Между тем, политик Владимир Рыжков считает, что никакие встречные устремления самой России в этих вопросах успеха иметь не будут.
Напомним, 12-16 января в Москве проведет переговоры министр иностранных дел Японии, а сам Абэ прилетит в Москву во второй половине января.
Комментарии15
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watson_ 07 января 2019 | 21:40
Абэ поклялся наладить отношения , а кто ж против, но дружба дружбой, а острова наши.
haldey 07 января 2019 | 21:53
watson_: Они не просто наши, за них кровь пролита, и возвращать их, это предать память погибших. Вот наладить отношения. Урегулировать нормально хозяйственную деятельность, это да, мы ж не против... А острова, что ж Хоккайдо оставьте себе, пока)))
victor_xy 07 января 2019 | 21:56
Чё-то с могилой этот Абэ малость перегнул... - точно видно перебрал обмывая с алкашом петюней его эту лицензию от дьявола томос, а перепил они потому, что видно и этому Абэ петюня томос организовать обещал ;), и Абэ на радостях расчувствовался, вот и перебрал, да...
edyunia 07 января 2019 | 22:13
victor_xy: \\Чё-то с могилой этот Абэ малость перегнул\\
Пынепутин клятвами на ролдугинских виолончелях разогнёт.
vonb707 07 января 2019 | 21:52
Похоже, Россия скоро обменяет Курильские острова на прорыв в международной изоляции страны. Курилы уйдут Японии за некую символическую плату. А чем еще богата Россия ? Только полезными ископаемыми, территорией, и русскими невестами. Иногда еще учеными головами.
Тем и торгуем.
stopkran1969 07 января 2019 | 22:08
vonb707: дебилами богата, во всех ветвях власти
edyunia 07 января 2019 | 22:15
stopkran1969: \\дебилами богата, во всех ветвях власти\\
Я бы сказал: "дебилами богата".
kir_pich_101 07 января 2019 | 21:56
А о чем поклялся вошьдь на могиле страны?
stopkran1969 07 января 2019 | 22:10
kir_pich_101: жениться на ком то другом
stopkran1969 07 января 2019 | 22:12
kir_pich_101: жениться на ком то ещё
unprejudiced 07 января 2019 | 22:09
Японцы готовы забыть про курильскаие острова и отдать 4 своих каких-нибудь, Окинаву в том числе?
alo0000 07 января 2019 | 22:14
«Грешно смеяться...»
buzukin075 07 января 2019 | 22:16
Зуб давал, мамой клялся на могилке папы - папа тоже харакири сделал, как сынок обещает?
Даже не театр - цырк с конями на самураях, тьфу, самураями на конях :) Хакамада с Пономаревым ему в помощь :) Ну шоб не отвертелся - сначала зуб, потом харакири!
Да и вапще - всему миру вооот такой пис :) Мир-дружба-хрен, а не острова японцам!
captaingeorge 07 января 2019 | 22:18
Ждём чем ответит дзюдоист самураю...
ivan14 07 января 2019 | 22:20
Это наверное RT пишет , на самом деле как с Трампом наш президент ищет аудиенции.