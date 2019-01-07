Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня поклялся на могиле отца наладить отношения с Россией, заключить с ней мирный договор и решить проблему Курильских островов. Между тем, политик Владимир Рыжков считает, что никакие встречные устремления самой России в этих вопросах успеха иметь не будут.

Напомним, 12-16 января в Москве проведет переговоры министр иностранных дел Японии, а сам Абэ прилетит в Москву во второй половине января.