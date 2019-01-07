Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Это ТАСС подтвердили в пресс-службе бельгийского МИДа, но от дальнейших комментариев воздержались. Выборы генсека состоятся в июне 19-го года, а в октябре он уже приступит к исполнению своих обязанностей. Рейндерс выступает за поэтапную нормализацию отношений с Россией. Сейчас Совет Европы возглавят Турбьерн Ягланд. Делегация России в парламентской ассамблее Совета Европы с апреля 14-го года лишена права голоса из-за событий на Украине. С июня 17-го года Москвы приостановила выплату своих взносов в Совет Европы.