Полиция проверяет информацию о нападении волка на ребенка в одном из парков в Челябинске
При этом, как утверждают в МВД, каких-либо обращений по этому поводу не было. Ранее в соцсети ВКонтакте было опубликовано видео, на котором волк хватает ребенка за ногу, а находящиеся рядом люди оттаскивают животное. Очевидцы утверждают, что волка выгуливал его хозяин.
Комментарии4
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gvs 07 января 2019 | 21:33
Челябинские чи-хуа-хуа настолько суровы..... )))
alxab 07 января 2019 | 22:04
gvs:
Челябинские чи-хуа-хуа настолько суровы....
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Вот и у меня на аватарке волк на руках сидит. Опасное животное...
penderezky 07 января 2019 | 22:03
не удивлен. встречал таких закомплексованных владельцев. всего интереснее если убежит на даче и окрестных бродячих перекроет. мир многообразен есть всякие
tetriz 07 января 2019 | 22:32
Если волка вывести на прогулочную площадку для собак - собаки начинают выть и писаться под себя от страха. Это факт!
Это не волк был, а не воспитанный пёс. Волк если бы вцепился - ногу ребёнку бы точно перегрыз. Это вам даже не бультерьер!