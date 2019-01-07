Полиция проверяет информацию о нападении волка на ребенка в одном из парков в Челябинске

При этом, как утверждают в МВД, каких-либо обращений по этому поводу не было. Ранее в соцсети ВКонтакте было опубликовано видео, на котором волк хватает ребенка за ногу, а находящиеся рядом люди оттаскивают животное. Очевидцы утверждают, что волка выгуливал его хозяин.