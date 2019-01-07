Филолог Борис Аверин будет похоронен на старом Петергофском кладбище
Прощание с ученым состоится 8-го января. Отпевание пройдет в Феодоровском соборе. Литературовед, профессор кафедры истории русской литературы филфака питерского Госуниверситета скончался 4-го января в возрасте 76-ти лет. Он исследовал русскую литературу конца 19 – начала 20 веков, в частности, творчество Набокова и Бунина. В советское время ему не удалось защитить докторскую диссертацию из-за отказа цитировать работы Владимира Ленина.
Комментарии1
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