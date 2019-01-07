Двое подозреваемых в попытке госпереворота в Габоне убиты
Власти также задержали еще семерых подозреваемых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства африканского государства.
Сегодня утром здание государственной радиостанции в Либревиле захватили военные в форме республиканской гвардии. Они провозгласили создание «нацсовета по восстановлению» и призвали народ поддержать восстание против президента Ондимбы. Лидер Габона проходит сейчас лечение в Марокко после инсульта. После госпитализации в прошлом октябре он в стране не появлялся.
Комментарии3
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aleksandr39 07 января 2019 | 21:05
Не уж то Чепига и Мишкин ?
vitaly_mg23 07 января 2019 | 21:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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parasuk_ 07 января 2019 | 21:11
А на северном габоне целую сотню чпокнули