Двое подозреваемых в попытке госпереворота в Габоне убиты

Власти также задержали еще семерых подозреваемых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства африканского государства.

Сегодня утром здание государственной радиостанции в Либревиле захватили военные в форме республиканской гвардии. Они провозгласили создание «нацсовета по восстановлению» и призвали народ поддержать восстание против президента Ондимбы. Лидер Габона проходит сейчас лечение в Марокко после инсульта. После госпитализации в прошлом октябре он в стране не появлялся.