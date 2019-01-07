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21:01, 07 января 2019

Двое подозреваемых в попытке госпереворота в Габоне убиты

Власти также задержали еще семерых подозреваемых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства африканского государства.

Сегодня утром здание государственной радиостанции в Либревиле захватили военные в форме республиканской гвардии. Они провозгласили создание «нацсовета по восстановлению» и призвали народ поддержать восстание против президента Ондимбы. Лидер Габона проходит сейчас лечение в Марокко после инсульта. После госпитализации в прошлом октябре он в стране не появлялся.

Комментарии

3

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aleksandr39 07 января 2019 | 21:05

Не уж то Чепига и Мишкин ?

vitaly_mg23 07 января 2019 | 21:15


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








parasuk_ 07 января 2019 | 21:11

А на северном габоне целую сотню чпокнули

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