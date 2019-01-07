Власти Таиланда не будут депортировать 18-летнюю подданную Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Кунун

Она утверждает, что сбежала из своей семьи, в которой ей угрожали смертью за публичный отказ от ислама. Иммиграционная полиция Таиланда выразила обеспокоенность безопасностью Кунун, которую изначально собирались вернуть самолетом в Кувейт, где живут ее родственники. Девушка сегодня отказалась садиться в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту Бангкока. Аэропорт она покинула в сопровождении представителей Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.