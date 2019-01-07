Американский беспилотник сегодня осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России...

Американский тяжелый беспилотник сегодня осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Как следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов, беспилотный аппарат вылетел с авиабазы на Сицилии, три часа курсировал у берегов Крыма и Кубани, а также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью Крыма, но морскую границу России не нарушал.

Сегодня этот же беспилотный аппарат около семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, оставаясь в воздушном пространстве, контролируемом Киевом.