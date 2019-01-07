Американский беспилотник сегодня осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России
Американский тяжелый беспилотник сегодня осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Как следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов, беспилотный аппарат вылетел с авиабазы на Сицилии, три часа курсировал у берегов Крыма и Кубани, а также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью Крыма, но морскую границу России не нарушал.
Сегодня этот же беспилотный аппарат около семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, оставаясь в воздушном пространстве, контролируемом Киевом.
Комментарии10
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ura_123 07 января 2019 | 21:09
Может вагнеровских найдёт,а там и предаторы подлетят,как в Сирии))))
pattrick1 07 января 2019 | 21:15
Американский беспилотник сегодня осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России...
Надо было подавить его связь с базой в Сицилии, перехватить управление и направить в десантный американский корабль "Форт МакГенри".
vitaly_mg23 07 января 2019 | 21:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kypykyky 07 января 2019 | 21:10
как теперь карлику не сныкаться, свой угол он нашёл. хотел понты всем кинуть, кто его чмырил в школе и дворе, а обосрался на всю историю. по стопам фюрера. печальная история
kypykyky 07 января 2019 | 21:13
такое бездарное правление..
oneoretwo 07 января 2019 | 21:10
...у нас все батуты на боевом дежурстве ?...
kreamssdick 07 января 2019 | 21:11
Форма символичная
s_prime 07 января 2019 | 21:13
Красивая штуковина и реальная, а не мультик!!!))
holic 07 января 2019 | 21:14
Украины, Эхо, Украины.
До Краснодарского края он не долетал.
dyymm 07 января 2019 | 21:18
Идёт пятый год "агрессии" со стороны России, но российскую армию до сих пор найти не могут.