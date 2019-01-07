СМИ: Сергей и Юлия Скрипали, вероятнее всего, останутся на территории Великобритании
Как пишет газета «Дейли телеграф», пострадавшие от отравления в Солсбери отец и дочь не живут в полной изоляции и находятся под присмотром узкого круга медицинских экспертов. Несколько друзей Юлии Скрипаль, как британцев, так и россиян, даже навещали ее минувшим летом. Один из источников издания сообщил, что службы безопасности могли бы предоставить Юлии оплачиваемую работу и способствовать ее интеграции в британское общество при сохранении необходимых мер безопасности. После того, как Скрипалей выписали из больницы в Солсбери, они полностью пропали из поля зрения, поскольку находились под программой защиты свидетелей.
Комментарии6
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alef18 07 января 2019 | 20:37
Видать, никак не хотят сознаться, что их Петров с Бошировым отравили.
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aspid55 07 января 2019 | 20:57
alef18: педженька, твоя истерика понятна.
За жопу вас взяли капитально и дергаться уже бесполезно.
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The Telegraph: убийство Скрипалей с помощью "Новичка" одобрил Путин
время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати
Британские власти обладают полной и детальной информацией о попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – включая свидетельства причастности к данному преступлению президента РФ Владимира Путина, который лично санкционировал использование нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок".
Об этом пишет в понедельник, 7 января, британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
В ходе расследования установлены личности агентов ГРУ, причастных к покушению на Скрипалей, которые совершили множество промахов. В статье The Telegraph приведен в качестве примера одного из них тот факто, что у агентов спецслужбы были загранпаспорта той же серии с номерами, отличавшимися последней цифрой.
Эта информация позволила идентифицировать большую часть сотрудников ГРУ, которые выезжали из России для проведения спецопераций.
ykra_dupa 07 января 2019 | 20:39
пострадавшие от отравления в Солсбери отец и дочь не живут в полной изоляции…
Ну все ,вот и проболтались бриты !)) Конечно не живут ,разве это жизнь в полной изоляции ! )))
stopkran1969 07 января 2019 | 20:51
А голожопая сестрица может сидеть ровно в рашке и для начала найти работу
socialism 07 января 2019 | 21:14
Сергей и Юлия Скрипали, вероятнее всего, останутся на территории Великобритании
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А вот пусть сами об этом скажут. От великобреханцев всего можно ожидать.