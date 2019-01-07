СМИ: Сергей и  Юлия Скрипали, вероятнее всего, останутся на территории Великобритании

Как пишет газета «Дейли телеграф», пострадавшие от отравления в Солсбери отец и дочь не живут в полной изоляции и находятся под присмотром узкого круга медицинских экспертов. Несколько друзей Юлии Скрипаль, как британцев, так и россиян, даже навещали ее минувшим летом. Один из источников издания сообщил, что службы безопасности могли бы предоставить Юлии оплачиваемую работу и способствовать ее интеграции в британское общество при сохранении необходимых мер безопасности. После того, как Скрипалей выписали из больницы в Солсбери, они полностью пропали из поля зрения, поскольку находились под программой защиты свидетелей.