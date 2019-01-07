Дональд Трамп 10-го января отправляется на американо-мексиканскую границу

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент встретится «с теми, кто находится на передовых позициях нацбезопасности и гуманитарного кризиса».

Накануне Трамп написал в Твиттере, что стена, которую он намерен возвести на границе, будет из стали, а не из бетона. Из-за разногласий по ее стоимости в Конгрессе не удалось согласовать бюджет и произошел так называемый шатдаун – приостановка работы части госучреждений.