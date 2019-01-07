Дональд Трамп 10-го января отправляется на американо-мексиканскую границу
Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент встретится «с теми, кто находится на передовых позициях нацбезопасности и гуманитарного кризиса».
Накануне Трамп написал в Твиттере, что стена, которую он намерен возвести на границе, будет из стали, а не из бетона. Из-за разногласий по ее стоимости в Конгрессе не удалось согласовать бюджет и произошел так называемый шатдаун – приостановка работы части госучреждений.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ykra_dupa 07 января 2019 | 20:42
президент встретится «с теми, кто находится на передовых позициях нацбезопасности и гуманитарного кризиса»....
А трам и порошенко это точно не один и тот же человек !?))))
aspid55 07 января 2019 | 20:54
ykra_dupa: Ему главное кольт и винчестер не забыть прихватить на границу, как первопоселенцу.
gordy 07 января 2019 | 20:59
"Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент встретится «с теми, кто находится на передовых позициях нацбезопасности и гуманитарного кризиса»."
А, построив стену, он их же и уволит, по сокращению штатов?
s_vlad 07 января 2019 | 20:42
Там ему и место, пусть за свои стену и строит..)) к импичменту успеет ))
nepeanois 07 января 2019 | 20:55
решил лично пострелять в гондурасцев слезоточивым газом?
пореченков-2?