Доклад спецпрокурора Мюллера может быть представлен Минюсту США уже в феврале

Однако Белый дом, возможно, попытается засекретить отдельные части этого документа, чтобы они не стали известны Конгрессу и общественности. Как сообщает агентство Bloomberg, Белый дом может сослаться на полномочия, имеющиеся у исполнительной власти, и не допустить публикации основных выводов доклада о вмешательстве России в американские выборы. Москва вмешательство в ход американских выборов неоднократно отвергала.