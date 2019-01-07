Доклад спецпрокурора Мюллера может быть представлен Минюсту США уже в феврале
Однако Белый дом, возможно, попытается засекретить отдельные части этого документа, чтобы они не стали известны Конгрессу и общественности. Как сообщает агентство Bloomberg, Белый дом может сослаться на полномочия, имеющиеся у исполнительной власти, и не допустить публикации основных выводов доклада о вмешательстве России в американские выборы. Москва вмешательство в ход американских выборов неоднократно отвергала.
Комментарии3
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alo0000 07 января 2019 | 20:50
Засекретить и копию в Архив... ФСБ.
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ematveev 07 января 2019 | 21:05
Офигенно:
- опубликовать не весь, засекретив часть;
- не допустить публикации основных выводов.
При таком раскладе можно было и не расследовать, а от балды написать что-нибудь.
Кстати, о засекреченных частях: засекреченная часть расследования по Гуантанамо просто пропала. И восстановлению не подлежит.
Очень удобно.
Похоже, сценарий решили повторить.