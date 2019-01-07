Экспертам ВАДА должны быть созданы все условия для доступа к пробам московской лаборатории

Об этом «Интерфаксу» заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, это единственная возможность закрыть негативные страницы спорта и антидопинговой системы нашей страны. При этом Ганус предостерег, что если доступ экспертов не будет организован должным образом, их визит в нашу страну может оказаться последним.

Напомним, эксперты должны приехать в Россию уже 9-го января. Между тем, исполком ВАДА все равно рассмотрит вопрос о соответствии РУСАДА на ближайшем заседании в январе независимо от итогов инспекции в Москве.