Экспертам ВАДА должны быть созданы все условия для доступа к пробам московской лаборатории
Об этом «Интерфаксу» заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, это единственная возможность закрыть негативные страницы спорта и антидопинговой системы нашей страны. При этом Ганус предостерег, что если доступ экспертов не будет организован должным образом, их визит в нашу страну может оказаться последним.
Напомним, эксперты должны приехать в Россию уже 9-го января. Между тем, исполком ВАДА все равно рассмотрит вопрос о соответствии РУСАДА на ближайшем заседании в январе независимо от итогов инспекции в Москве.
Комментарии6
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ajsenev 07 января 2019 | 20:34
Решать это будет не г. Ганус, а совсем другие люди, на самых верхних этажах власти. А там интересы спорта далеко не на первом месте.
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:57
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
desdichado 07 января 2019 | 20:36
Экспертам ВАДА должны быть созданы все условия...
Даже не верится... Мы уже отвыкли услышать правду из уст российского чиновника такого ранга!
vic12 07 января 2019 | 20:36
Если глава ВАДА не может пустить на свою территорию своё начальство, то кто же мешает? Вопрос, конечно, риторический.
oneoretwo 07 января 2019 | 20:53
зря миндальничают с плешивыми, закрывать надо эту мельдонивую помойку...
vlad52red 07 января 2019 | 21:06
Чем вся эта бодяга, просто давно пора прикупить всю эту ваду, аду, маду и прочих.
Бабла для этого навалом....