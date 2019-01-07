Организаторы молодежного Чемпионата мира по хоккею отредактировали прощальное видео, размещенное в Твиттере
Из новой версии ролика пропали флаги всех стран-участниц. В первоначальном варианте не был показан российский флаг. Официальных комментариев организаторов турнира так и не последовало. На молодежном Чемпионате мира наша сборная заняла третье место.
Комментарии7
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stopkran1969 07 января 2019 | 20:06
Не велика потеря
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:11
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socialism 07 января 2019 | 20:15
stopkran1969: compare: Для пятой колонны?
compare 07 января 2019 | 20:10
детские игры..еще,можно всем "ушки" пририсовать..
socialism 07 января 2019 | 20:13
Такие вот они, сволочи. Помните, как канадцы не отдали выигранный кубок сборной СССР? И это они называют спортом, а свою страну демократической и цивилизованной. Говно они полное. Факт!
freshener 07 января 2019 | 20:40
[Говно они полное. Факт! ]
А наша смердяковщина обожает все это....
stopkran1969 07 января 2019 | 20:54
socialism: а помните, как проиграв канадцам позорно укатились со льда так и не дослушав гимн страны победителя?