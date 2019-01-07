Слушания по делу актера Кевина Спейси назначены в Массачусетсе на 4 марта
Как передает CNN, до суда обвиняемый ни в коем случае не должен контактировать с истцом. При этом по просьбе адвоката судья разрешил Спейси не присутствовать лично на предстоящем заседании.
Актера обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к 18-летнему мужчине в 16-м году. Голливудской звезде грозит 5 лет тюрьмы и занесение в базу данных о секс-преступниках. Параллельно прокуратура расследует дело о домогательствах Спейси к несовершеннолетнему актеру Энтони Рэппу 30 лет назад.
Комментарии3
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aleko_1 Александр Королев 07 января 2019 | 20:09
Предсказываю- его оправдают, как и всех обвиняемых феминистками
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ed10075 07 января 2019 | 20:15
Кое-кто целую страну "имеет", уже почти двадцать лет, без передыха. И все с рук сходит.