Слушания по делу актера Кевина Спейси назначены в Массачусетсе на 4 марта

Как передает CNN, до суда обвиняемый ни в коем случае не должен контактировать с истцом. При этом по просьбе адвоката судья разрешил Спейси не присутствовать лично на предстоящем заседании.

Актера обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к 18-летнему мужчине в 16-м году. Голливудской звезде грозит 5 лет тюрьмы и занесение в базу данных о секс-преступниках. Параллельно прокуратура расследует дело о домогательствах Спейси к несовершеннолетнему актеру Энтони Рэппу 30 лет назад.