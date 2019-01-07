Северокорейский лидер Ким Чен Ын, возможно, отправился в Китай
По сведениям агентства Ренхап, бронепоезд лидера КНДР пересек китайскую границу в районе города Ганьдун. Дороги в районе вокзала были перекрыты. На месте дежурили десятки автомобилей службы безопасности. Ожидается, что поезд прибудет в Пекин в 10 утра по местному времени во вторник.
Если подтвердится, что на поезде действительно следует Ким Чен Ын, это станет его четвертым визитом в Китай менее, чем за год.
Комментарии4
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danko1 07 января 2019 | 20:07
Опять Путина бортанул. Даже Ын. Деньги и нефть берет, а дружит с другими.
ykra_dupa 07 января 2019 | 20:30
danko1: Он такой же как парашенка . Деньги и газ берет ,а дружит с другими , прикинь ! )))))
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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iwan_feodorovich 07 января 2019 | 20:15
Почему "лидер", а не "диктатор"? Вашингтонский обком не одобрит.