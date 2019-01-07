Северокорейский лидер Ким Чен Ын, возможно, отправился в Китай

По сведениям агентства Ренхап, бронепоезд лидера КНДР пересек китайскую границу в районе города Ганьдун. Дороги в районе вокзала были перекрыты. На месте дежурили десятки автомобилей службы безопасности. Ожидается, что поезд прибудет в Пекин в 10 утра по местному времени во вторник.

Если подтвердится, что на поезде действительно следует Ким Чен Ын, это станет его четвертым визитом в Китай менее, чем за год.