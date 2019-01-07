Обеспечение доступа ВАДА к данным московской лаборатории может привести к расследованию потенциальных нарушений
Обеспечение доступа экспертов ВАДА к данным московской лаборатории может привести к расследованию многих потенциальных нарушений. Так считает президент ВАДА Крейг Риди. В среду, 9-го января три эксперта ВАДА приедут в Россию для получения доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. Впрочем, как утверждает Риди, несмотря на предстоящую инспекцию и итоги ее работы исполком ВАДА все равно рассмотрит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства. Заседание комитета по соответствию назначено на 14-15 января.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
orlov_a_v 07 января 2019 | 20:09
Или к разоблачению фейков родченкова и иже с ним)))
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 07 января 2019 | 20:17
Обеспечение доступа ВАДА к данным московской лаборатории может привести к расследованию потенциальных нарушений...
Завезите экспертов ВАДА в подмосковный лес, напихайте им в жопу пробирки и бросьте их там замерзать.
desdichado 07 января 2019 | 20:30
pattrick1: Завезите экспертов ВАДА в подмосковный лес...
-----------------------------------------------------------------------------
Патрик, если Вы настоящий патриот, то должны признать, что ВАДА радеет за будущее российского спорта.
splin2 07 января 2019 | 20:35
pattrick1: «Смерть Кощеева на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке и тд.
Чья смерть, так охраняемая СК РФ,хранится в данных московской лаборатории и может привести к новым расследованиям?
ugiazov 07 января 2019 | 20:14
orlov_a_v: Если бы светило разоблачение Родченкова, российские функционеры от спорта в зубах бы эти пробы принесли. А раз не показывают-сами понимаете.
vladimir_veteran 07 января 2019 | 20:10
Удивительно безрассудное, если не сказать - глупое, поведение российских руководителей.
unprejudiced 07 января 2019 | 20:11
судя по имени и фамилии президент вада какой то пендостенец. Только на этом основании его надо снимать с должности и менять на россиянина, Мутко например или Зубкова
sasass 07 января 2019 | 20:12
До того труслива власть , что истина для нее огромная проблема..)))
mikr 07 января 2019 | 20:53
Изначально было понятно, что ВАДА абсолютно не интересуют никакие допинг пробы. Они приехали исполнить заказ своих хозяев по исключению России из спортивного мира. Именно поэтому они отказались сертифицировать привезенное оборудование и таким образом спровоцировали неразрешимый конфликт.
Скорее всего эта история на сей раз закончится печально для российского спорта, да и для всего спортивного мира. Травля российского спорта является частью гибридной войны, развязанной Западом против России. И выиграть эту войну можно только лишь принудив Запад уважительно относиться к своим интересам. А для этого придется вооружаться и переходить в наступление. Увы, но наши "партнеры" кроме силы наши никаких других аргументов уже не воспринимают.
grs_alx_112018 07 января 2019 | 20:59
Смешные ребята - либо признаете рашкованов теми кто они есть - систематическими нарушителями и дайте им пинка в иопальник, либо прекратите свою деятельность как международного органа.
Вы чего поперлись за данными - проверять показания Родченкова в том числе, не пускают - пошлите нах, вплоть до отстранения от участия в комерческих соревнованиях