Обеспечение доступа ВАДА к данным московской лаборатории может привести к расследованию потенциальных нарушений...

Обеспечение доступа экспертов ВАДА к данным московской лаборатории может привести к расследованию многих потенциальных нарушений. Так считает президент ВАДА Крейг Риди. В среду, 9-го января три эксперта ВАДА приедут в Россию для получения доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. Впрочем, как утверждает Риди, несмотря на предстоящую инспекцию и итоги ее работы исполком ВАДА все равно рассмотрит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства. Заседание комитета по соответствию назначено на 14-15 января.