Президент Всемирного банка Джим Ён Ким с 1-го февраля покидает свой пост
Об этом говорится в заявлении Всемирного банка. Официальная причина – желание банкира вернуться в частный сектор экономики. Где именно он будет работать, не уточняется. Сам Джим Ён Ким говорит, что для него была большая честь быть президентом выдающейся организации.
Комментарии4
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pattrick1 07 января 2019 | 20:09
Президент Всемирного банка Джим Ён Ким с 1-го февраля покидает свой пост...
Новым президентом Всемирного банка станет Андрей Порубий или Олег Тягнибок.
zapadnay 07 января 2019 | 20:21
Для всемирных финансов это хорошо или плохо?
vitaly_mg23 07 января 2019 | 20:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
viktorova 07 января 2019 | 20:18
Россиянину, не грозит стать президентом всемирного банка.