В Великобритании появился новый комитет кабмина

Он займется подготовкой Соединенного королевства к так называемому «жесткому» брекзиту – то есть выходу из ЕС без сделки с Брюсселем. Возглавит комитет сама премьер-министр Тереза Мэй. Лондон и Брюссель пока так и не смогли согласовать условия брекзита.