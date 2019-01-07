В Великобритании появился новый комитет кабмина
Он займется подготовкой Соединенного королевства к так называемому «жесткому» брекзиту – то есть выходу из ЕС без сделки с Брюсселем. Возглавит комитет сама премьер-министр Тереза Мэй. Лондон и Брюссель пока так и не смогли согласовать условия брекзита.
Комментарии2
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vitaly_mg23 07 января 2019 | 19:34
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captainobvious 07 января 2019 | 19:43
помним, чем закончилась попытка южных штатов США выйти из состава Федерации по "жесткому" сценарию... наверное, вся проблема в том, что они не догадались создать специальный комитет.