Таиланд не будет экстрадировать подданную Саудовской Аравии, которая утверждает, что на родине ей грозит смерть...

Таиланд не будет экстрадировать 18-летнюю подданную Саудовской Аравии, которая утверждает, что на родине ей грозит смерть. Рахаф аль-Кунун задержали сегодня в аэропорту Бангкока. Она утверждает, что ей угрожает собственная семья, и просит убежища в Австралии. Чтобы избежать отправки в Кувейт, она забаррикадировалась в номере отеля в транзитной зоне аэропорта.