Таиланд не будет экстрадировать подданную Саудовской Аравии, которая утверждает, что на родине ей грозит смерть
Таиланд не будет экстрадировать 18-летнюю подданную Саудовской Аравии, которая утверждает, что на родине ей грозит смерть. Рахаф аль-Кунун задержали сегодня в аэропорту Бангкока. Она утверждает, что ей угрожает собственная семья, и просит убежища в Австралии. Чтобы избежать отправки в Кувейт, она забаррикадировалась в номере отеля в транзитной зоне аэропорта.
Комментарии4
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vitaly_mg23 07 января 2019 | 19:34
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pattrick1 07 января 2019 | 19:37
Таиланд не будет экстрадировать подданную Саудовской Аравии, которая утверждает, что на родине ей грозит смерть...
Данко2.
zapadnay 07 января 2019 | 19:42
Молодцы, тайцы. Правильное решение.
polsan 07 января 2019 | 19:37
Молодцы тайцы! Не дали девушку на растерзание этим извергам!