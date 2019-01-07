Исполком ВАДА рассмотрит статус РУСАДА независимо от итогов нового визита экспертов в московскую лабораторию

Исполком ВАДА в ближайшее время рассмотрит статус РУСАДА независимо от итогов нового визита экспертов в московскую лабораторию. Таким образом глава ВАДА Крейг Риди дал понять, что РУСАДА могут отстранить независимо от выводов инспекции. Ранее министр спорта России Павел Колобков объявил, что новый визит экспертов ВАДА состоится 9-го января. Они снова попытаются получить доступ к данным московской лаборатории.

Статус РУСАДА был восстановлен 20 сентября, но российская сторона должна была до 31-го декабря прошлого года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Получить такой доступ эксперты не смогли, поскольку российская сторона утверждала, что их оборудование не сертифицировано.