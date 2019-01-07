Ралли-марафон «Дакар» стартует в Перу

Торжественный старт прошел в Лиме накануне, сегодня участников ждет первый гоночный день.

«Новый Дакар будет убойным», «Добро пожаловать в ад» — такими заголовками пестрит российский сегмент интернета. Впрочем, удивляться этому не стоит, также как и снисходительно улыбаться при виде таких эмоциональных формулировок. В столице Перу — Лиме собралась целая плеяда легендарных гонщиков, за плечами у которых десятки тысяч километров по пустыням, болотам, камням и другим видам бездорожья. Почему «убойный», почему «ад», да потому что как еще назвать 5 тысяч километров трассы, проложенной по перуанским пескам, где преодоление каждого километра — уже геройство. В прошлом году до финиша не добрались 40% участников. Уже тогда говорили, что «Дакар» стал слишком сложным, издание 2019 года обещает «перекрыть» его по этому параметру.

Бороться за призовые места в зачете внедорожников будет двукратный победитель «Дакара», выступающий на Toyota Hilux, катарец Нассер Аль-Аттия, россияне — Владимир Васильев и его штурман Константин Жильцов также на Toyota Hilux. Им противостоять будет бывшая армада «Peugeot», пилоты которой теперь выступают на Mini. Российская мотогонщица, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова поедет без поддержки механиков в самой сложной категории – Original by Motul. Наконец, в зачете грузовиков за победу будет бороться «КАМАЗ-мастер».

Финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.