Украина подала в Европейский суд по правам человека жалобу на арест 24 моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.

Украина просит ЕСПЧ признать незаконным арест военнослужащих, привлечение их к уголовной ответственности и содержание моряков в СИЗО. Власти страны считают, что Россия нарушила несколько статей Европейской Конвенции, среди которых положения о запрете пыток, о праве на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство. Об этом в своем Facebook написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. В своем посте он также обратился к морякам, подчеркнув, что в Киеве о них помнят и делают все, цитата, чтобы «вернуть их из плена».

Российские пограничники в конце ноября задержали три украинских корабля, направлявшихся в Мариуполь через керченский пролив. Весь экипаж был арестован, моряков поместили в московское СИЗО. В Киеве считают их военнопленными, а этот инцидент — провокацией со стороны России. В Москве настаивают на том, что корабли нарушили порядок прохождения через территориальные воды страны.

Украинские моряки арестованы до 25 января.