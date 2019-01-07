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19:02, 07 января 2019

Украина подала в Европейский суд по правам человека жалобу на арест 24 моряков

Украина подала в Европейский суд по правам человека жалобу на арест 24 моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.

Украина просит ЕСПЧ признать незаконным арест военнослужащих, привлечение их к уголовной ответственности и содержание моряков в СИЗО. Власти страны считают, что Россия нарушила несколько статей Европейской Конвенции, среди которых положения о запрете пыток, о праве на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство. Об этом в своем Facebook написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. В своем посте он также обратился к морякам, подчеркнув, что в Киеве о них помнят и делают все, цитата, чтобы «вернуть их из плена».

Российские пограничники в конце ноября задержали три украинских корабля, направлявшихся в Мариуполь через керченский пролив. Весь экипаж был арестован, моряков поместили в московское СИЗО. В Киеве считают их военнопленными, а этот инцидент — провокацией со стороны России. В Москве настаивают на том, что корабли нарушили порядок прохождения через территориальные воды страны.

Украинские моряки арестованы до 25 января.

Комментарии

24

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andreyoo 07 января 2019 | 19:06

Эхо, а пошто не рассказываем, что Томос возвращают в Стамбул. Подписей не хватает. 
"Царь-то ненастоящий!" 

Доподписать-то, конечно доподпишут. Но сдается мне Варфоломей над Поршннко и Ко постебался.

poluputing 07 января 2019 | 19:09

andreyoo: путин над вами уж 20 лет стебётся нешутейно, вы даже пообвыкли с лопаты кушать соловьиный кисель.

dataan 07 января 2019 | 19:12

Украине придется вернуть томос об автокефалии церкви. Документ оказался недействительным. Бу-га-га-га. :)))))))))

mulltipulti 07 января 2019 | 19:42

dataan: -Документ оказался недействительным. Бу-га-га-га. :))))))))
Крым еще поперек горла встанет , не отхаркаться будет

nd65 07 января 2019 | 19:14

Ага! И носы утирать себе чуть не каждый день )))

vitaly_mg23 07 января 2019 | 19:15


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








danko1 07 января 2019 | 19:19

Как можно пересечь незаконно границу, если Крым по всем международным законам украинский?
Даже Россию нельзя привлечь за незаконное пересечение границы, т.к. по международному договору, подписанному Путиным, судоходство в керченском проливе свободное для Украины и России.

danko_wurda 07 января 2019 | 19:25

danko1: бабка данко1 а ты подала в суд? Свободная. Не превращай сайт в помойку.

nestor199 07 января 2019 | 19:10

andreyoo: С этим термосом ............. просто верх идиотизма.

cattt 07 января 2019 | 19:10

andreyoo: Да, обгадилась Рашка пополной, 24 плененных без войны, это вам не один режиссер.

punyoshohlai 07 января 2019 | 19:12

andreyoo: "Царь-то ненастоящий!"

С подписанием Томоса ненастоящим стал Кирилл Гундяев.

parasuk_ 07 января 2019 | 19:16

punyoshohlai: С чего это вдруг? В томосе порашникам велено почитать патриарха кирилла, что они теперь послушно и делают.

punyoshohlai 07 января 2019 | 19:26

parasuk_: велено почитать патриарха кирилла

У тебя какой-то тяжелый бред. Недоперепил?

parasuk_ 07 января 2019 | 19:30

punyoshohlai: Глава ПЦУ Епифаний упомянул патриарха Кирилла на Рождественской литургии в Киеве
https://strana.ua/news/180060-hlava-ptsu-epifanij-upomjanul-na-tserkovnoj-sluzhbe-patriarkha-kirilla-.html
Особенно умиляет: В конце декабря 2018 года в интервью телеканалу "Прямой" Епифаний говорил, что не упоминает во время богослужений предстоятеля РПЦ
Читайте, там все написано ;)

punyoshohlai 07 января 2019 | 19:40

parasuk_:
Действительно.
Ну что ж . Епифаний будет поминать Кирилла. Томос велит.
Ну, а Кирилл не будет поминать Епифания. У Кирилла, как ты знаешь, Томоса нет.

parasuk_ 07 января 2019 | 19:13

andreyoo: И как теперь величать прихожан порашкиной церкви: пцуси или сцуси?

kottigr1 07 января 2019 | 19:14

andreyoo: Пираты Сомали кусают губы от зависти к успехам их коллег-пиратов из ВМФ РФ...

11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.

parasuk_ 07 января 2019 | 19:19

andreyoo: Над дураками и постебаться не грех. Но стамбульский поп еще и ненавязчиво включил украину в свои владения.

victor_xy 07 января 2019 | 19:08

А чё этот укрогабон не в лгбт пожаловался? - результат то был бы тот же самый, да... :-D

wien 07 января 2019 | 19:09

СЛАВА УКРАИНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ НАКОНЕЦ ТО УТРЁМ НОС РОССИИ СЛАААВААА УКРАИНЕЕЕЕЕЕЕ

shurulla 07 января 2019 | 19:14

Вертаться дурная примета. Вот и Петрушка бегает с бегунком туда-сюда-обратно чуя скорый конец и бегство в Пиндостан.

aluksejsilver 07 января 2019 | 19:29

Европейский суд... "самый справедливый суд в мире".

neyexo 07 января 2019 | 19:30

Вот ниже текст Конвенции, права по которой ЕСПЧ будет защищать, если они нарушены.
По существу дела ЕСПЧ не рассматривает.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf

vlabumur 07 января 2019 | 19:33

Это вполне цивилизованный подход к решению вопроса,спокойно подали в суд и ждут.уверен вердикт суда будете правовым и справедливым.

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