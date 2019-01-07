Эксперты ВАДА посетят Московскую антидопинговую лабораторию 9 января

Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил глава РУСАДА Юрий Ганус. Согласно требованиям, предъявленным Всемирным антидопинговым агентством, ВАДА должна иметь возможность перепроверить все подозрительные пробы московской лаборатории до июня текущего года.