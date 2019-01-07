Эксперты ВАДА посетят Московскую антидопинговую лабораторию 9 января
Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил глава РУСАДА Юрий Ганус. Согласно требованиям, предъявленным Всемирным антидопинговым агентством, ВАДА должна иметь возможность перепроверить все подозрительные пробы московской лаборатории до июня текущего года.
Комментарии6
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kottigr1 07 января 2019 | 19:09
Где же ФСБ сможет до 9-го числа в России найти мочу без присутствия следов алкоголя ? Тут надо целую спецоперацию проводить и добывать её на территории потенциального врага.. Вот только сейчас чекисты после праздника проспятся, вынут головы из салатиков оливье и вперед.. ! Спасать честь Родины, добывать хорошую мочу !
vitaly_mg23 07 января 2019 | 19:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dmitry35 07 января 2019 | 19:25
kottigr1: Бесполезно. Восемь дней народ "квасил" не переставая, а эта ВАДА специально на утро 9-го назначила визит. Ни прикупить горячительное, ни опохмелиться с утра. Явно провокация.
inga_92_1 07 января 2019 | 19:16
Типа сертификаты Росстандарта уже не требуются?
tiridas 07 января 2019 | 19:32
inga_92_1: Ой, ой, где, где это про типа "сертификаты Росстандарта уже не требуются"?
КЕК
aleksandr39 07 января 2019 | 19:16
А если взять мочу у САМОГО ?