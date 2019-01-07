На сегодняшний день арестованного по подозрению в шпионаже Пола Уилана посетили только представители США
Дипломаты других стран, гражданином которых является арестованный, могут встретиться с Уиланом с его согласия. Такие разъяснения РИА дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, Уилан, помимо американского гражданства, обладает британским подданством, ирландским и канадским гражданством. Ранее сегодня брат Уилана заявил ТАСС, что западные дипломаты скоро встретятся с Полом.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
haldey 07 января 2019 | 18:36
Американцы продали, следующий)))
vitaly_mg23 07 января 2019 | 18:59
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
neyexo 07 января 2019 | 18:36
Ну и хватит.
Когда много гражданств, человек рассматривается как гражданин только одной из них. Если одна из этих стран Россия, то как только российский гражданин.