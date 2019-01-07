На сегодняшний день арестованного по подозрению в шпионаже Пола Уилана посетили только представители США

Дипломаты других стран, гражданином которых является арестованный, могут встретиться с Уиланом с его согласия. Такие разъяснения РИА дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, Уилан, помимо американского гражданства, обладает британским подданством, ирландским и канадским гражданством. Ранее сегодня брат Уилана заявил ТАСС, что западные дипломаты скоро встретятся с Полом.