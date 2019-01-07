Задержанный по запросу ФБР россиянин Дмитрий Макаренко оказался полным тезкой бизнесмена из Владивостока
Задержанный по запросу ФБР на Северных Марианских островах россиянин Дмитрий Макаренко оказался полным тезкой бизнесмена из Владивостока. Как удалось выяснить изданию «Белл», задержанный владеет шестью фирмами. Бизнесмен, предположительно гендиректор компании «Артаяр», занимался преимущественно недвижимостью и логистикой, а также построил во Владивостоке крупнейший торговый центр «Калина молл». Из ордера на арест следует, что Макаренко обвиняют в незаконном экспорте из США военных технологий, а также в отмывании денег.
Комментарии8
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sasha2011 07 января 2019 | 18:43
/* Задержанный по запросу ФБР на Северных Марианских островах россиянин Дмитрий Макаренко оказался полным тезкой бизнесмена из Владивостока. */
Так о чём сообщение?
Арестовали того, кого хотели арестовать, или ошиблись?
vitaly_mg23 07 января 2019 | 19:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ft18 07 января 2019 | 18:45
И даже дата рождения совпадает?
nestor199 07 января 2019 | 19:07
ft18: Вы не поверите, абсолютно полное совпадение установочных данных не редкость - на своей шкуре испытал.
post_v 07 января 2019 | 18:46
лететь с пожилыми родителями и несовершеннолетними детьми из Владивостока на Новый год на остров Сайпан, зная про американский ордер на арест?
круто....
polsan 07 января 2019 | 18:48
post_v: Поехал сдаваться, скорее всего! Не может же он таким идиотом быть, коль такой не бедный человек! )
wild_division 07 января 2019 | 18:52
Наш Пол Уилон так тоже полный тезка того Пола Уилона из ЦРУ.
serg_anat 07 января 2019 | 19:05
Ну то есть взяли не того Макаренку.
Значит теперь ему грозит не 40, а 20 лет справедливой американской отсидки...