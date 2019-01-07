Задержанный по запросу ФБР россиянин Дмитрий Макаренко оказался полным тезкой бизнесмена из Владивостока

Задержанный по запросу ФБР на Северных Марианских островах россиянин Дмитрий Макаренко оказался полным тезкой бизнесмена из Владивостока. Как удалось выяснить изданию «Белл», задержанный владеет шестью фирмами. Бизнесмен, предположительно гендиректор компании «Артаяр», занимался преимущественно недвижимостью и логистикой, а также построил во Владивостоке крупнейший торговый центр «Калина молл». Из ордера на арест следует, что Макаренко обвиняют в незаконном экспорте из США военных технологий, а также в отмывании денег.