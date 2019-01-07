Эксперты ВАДА снова приедут для получения доступа к данным московской лаборатории 9-го января
Об этом сообщает российский Минспорт. В ноябре и декабре эксперты уже побывали в лаборатории, но не смогли извлечь базу данных, поскольку, как утверждали российские власти, их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с нашим законодательством. Формально Россия должна была предоставить доступ к базе данных до 31-го декабря прошлого года. Как заявил «Интерфаксу» министр спорта Павел Колобков, сейчас все спорные вопросы урегулированы.
Комментарии3
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pattrick1 07 января 2019 | 18:44
Эксперты ВАДА снова приедут для получения доступа к данным московской лаборатории 9-го января...
Не давайте им никаких данных, пока ВАДА не признает преследование российских спортсменов политически мотивированным, что Гришка Родченко аферист и наркоман, что коктейль "Дюшес" - это идиотская выдумка больного человека и что никто пробирки в дырку не передавал.
kondrat_vlad 07 января 2019 | 18:55
pattrick1: Всепраильна,
Лучше выступайте в Залупинске на межгалактическом турнире в честь сыновей лейтенанта Шмидта.
vitaly_mg23 07 января 2019 | 19:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.