Эксперты ВАДА снова приедут для получения доступа к данным московской лаборатории 9-го января...

Об этом сообщает российский Минспорт. В ноябре и декабре эксперты уже побывали в лаборатории, но не смогли извлечь базу данных, поскольку, как утверждали российские власти, их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с нашим законодательством. Формально Россия должна была предоставить доступ к базе данных до 31-го декабря прошлого года. Как заявил «Интерфаксу» министр спорта Павел Колобков, сейчас все спорные вопросы урегулированы.