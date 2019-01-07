Московский художественный театр имени Чехова вступился за актера Игоря Верника

В пресс-службе театра назвали несправедливыми и неправильными нападки на Верника, который «стал заложником административных нестыковок и недоработок». Как говорится в официальном заявлении, МХТ намерен отстаивать право своих сотрудников на проезд к театру по Камергерскому переулку, который является пешеходной зоной. «В сложившейся ситуации виновны и театр, который не отстоял свои права в полном объеме, и власти города Москвы, не предусмотревшие логистику театра, и ГИБДД, установившее запрещающий знак, зная, что в данном месте Камергерского переулка есть въезд в театр», — подчеркивается в заявлении. Ранее ГИБДД оштрафовало Верника на 500 рублей за езду по пешеходной зоне. Сам актер заявил телеканалу Москва 24, что получил разрешение от МХТ имени Чехова. Он добавил, что ехал «предельно аккуратно, на минимальной скорости, учитывая большое количество людей».

Проезд по пешеходной зоне на личном автомобиле запрещен, и с точки зрения закона водитель однозначно должен нести ответственность за это правонарушение. Об этом «Эху Москвы» рассказал автомобильный эксперт Сергей Асланян. За проезд под знак «пешеходная зона» предусмотрен штраф в размере пятисот рублей.