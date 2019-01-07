Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста, — уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Он призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни. Патриарх Кирилл сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
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Он призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни. Патриарх Кирилл сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
Комментарии13
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polsan 07 января 2019 | 18:42
А если бы не было бы гаджетов, телевизоров, холодильников, дорогих часов и раскошенных авто, да яхт в
придачу, которые ничто иное, как сложнейший гаджет и вообще всего того чем с удовольствием пользуется сам патриарх, была бы нужна ему эта должность?! )
vasyakirin 07 января 2019 | 18:44
polsan: А, разве антихрист это не четвертый элемент троицы?
victor_xy 07 января 2019 | 18:44
Ой! - да какой же пустяк эти гаджеты... - водка куда как вредней ;) - вон поговаривают, что этот хан шумерской орды укрогабона алкаш петюня так нажрался в обнимку со своей перемогой томосом, что неизвестные хакеры запросто фить ...и стырили у него этого томос, после чего алкаш петюня, обнаружив пропажу, уже от этой зрады, тут же нажрался уже вусмерть ...и радует надежда, что подохнет, да... :-D
ura_123 07 января 2019 | 18:56
victor_xy: Говорят у вас в лахта-центре? Источник заслуживающий доверия)))
Вот только отчего-то этот ихний Томос только москаликам спать не даёт,не находишь?
victor_xy 07 января 2019 | 19:16
ura_123: - а я смотрю ты на пропажу томоса уж очень как-то грустно реагируешь, - что, и твой хан шумерской орды укрогабона алкаш петюня уже подох? - обалдеть! :-D
PS
...но ты обо мне плохо не думай - я хоть и слегка, но сочувствую твоему двойному горю, да...;-(
demosua 07 января 2019 | 19:34
victor_xy: не знаю, как Петюня, но ты точно нажрался...
kirill_zindermann 07 января 2019 | 18:48
Вестник пришествия Антихриста это Нанопыль и исчезающий Брегет
ura_123 07 января 2019 | 19:00
kirill_zindermann: А ведь исчезающий Брегет не смог бы сначала появиться,а потом,о чудо!,внезапно исчезнуть))))
Правда при этом остаться в отражении на полированной поверхности стола...
Интересно,а сам гуня отражается в полированных и зеркальных поверхностях?
vis_a_vis 07 января 2019 | 19:01
kirill_zindermann: По имени Гундяй-предтеча.
furuncul1 07 января 2019 | 19:01
Существование Гундяева - знак, что Антихрист уже здесь.
andreyoo 07 января 2019 | 19:04
Эзо, а что не рассказываем, что Томос возвращают в Стамбул. Подписей не хватает.
"Царь-то ненастоящий!"
Доподписать-то, конечно доподпишут. Но сдается мне Варфоломей над Поршннко и Ко постебался.
demosua 07 января 2019 | 19:36
andreyoo: сдаваться будешь ты, а не тебе...
yralez 07 января 2019 | 19:10
Глупость за глупостью