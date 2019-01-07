ВАДА сегодня выпустит официальное заявление о ситуации с передачей данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство сегодня выпустит официальное заявление о ситуации с передачей данных московской лаборатории. Об этом сообщил Спорт-Экспресс. Также издание упоминает и о письме, поступившем в ВАДА от имени министра спорта России Павла Колобкова, которое и стало основанием для этого заявление.
Данные не были переданы специальной комиссии ВАДА до оговоренного срока – 31 декабря прошлого года. Российская сторона ссылалась на отсутствие некого оборудования, сертифицированного в соответствии с российскими законами. Формально, это означает, что к российскому спорту уже сейчас могут быть применены санкции и в качестве первой из них отозвано восстановление российского антидопингового агентства. Несмотря на заверения представителей российского правительства о том, что вопрос будет решен до середины января, этого начали требовать представители подразделений ВАДА в западных странах, журналисты и некоторые спортсмены, однако высокие чины агентства, в частности глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор, а также бывший директор ВАДА Дик Паунд высказались в том смысле, что получить информацию и установить истину важнее, чем кого-то как можно скорее наказать, и некоторое промедление этому не помешает. Паунд даже назвал оппонентов линчевателями. Впрочем, подобные процедуры пока в отношении наших спортсменов еще возможны. На летние Игры 2016 года допуск осуществляли международные федерации, а на зимние приглашал МОК, причем оставляя без олимпиады даже тех, кому не были предъявлены никакие обвинения.
Заседание комитета ВАДА по соответствию кодексу назначено на 14 января.
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