Власти Таиланда отказались депортировать из страны гражданку Саудовской Аравии

Она утверждала, что за отказ от ислама и бегство из семьи на Родине ей грозит смертная казнь. За судьбой 18-летней Рахав Мохаммед аль-Кунун сегодня следили основные мировые СМИ. Женщину, которая бежала из семьи и отказалась от ислама, задержали накануне на пересадке в Бангкоке. Отсюда она хотела бежать в Австралию и требовать политического убежища. Об этой истории стало известно благодаря её же твиттеру. Там она рассказала, что при выходе из самолёта к ней подошли сотрудники миграционной полиции. Представитель Саудовской Аравии. Как он там оказался, неизвестно, но мужчина забрал у Рахав её паспорт, а затем ее поместили в капсульный отель аэропорта Бангкока. Там девушка забаррикадировалась, чтобы ее не отправили обратным рейсом.

В твиттере она писала, что бежала из семьи, так как отец не позволял ей учиться в университете, водить автомобиль и уезжать за границу. Впрочем, некоторые тайские СМИ сообщили, что она просто бежала от замужества. По саудовским законам семья может сама расправиться с девушкой вплоть до смертной казни. Поэтому к делу подключилось ООН. Они приехали в аэропорт и пообещали, что она пока останется в Таиланде. При этом, бесплатные адвокаты день-в-день проиграли жалобу на её депортацию. Точку в вопросе поставил глава миграционной полиции Таиланда, который на специально созванной пресс-конференции пообещал, что Рахав аль-Кунун не будет депортирована, так как «тайские власти выполнят все требования девушки, так как она прилетела в поисках защиты, и они никого не посылают на верную смерть».

Это не первая история бегства саудовских женщин из страны. В нескольких случаях из возвращали назад в семью. Их дальнейшая судьба по сообщениям BBC, остаётся неизвестной.

Как сообщает телекомпания ABC, после визита представителей ООН девушку вывезли из аэропорта в неизвестном направлении. По предварительным данным ее будут содержать в изоляторе миграционной полиции.