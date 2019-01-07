Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями американского корабля Fort McHenry

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями американского десантного корабля Fort McHenry, который вчера вечером зашел в акваторию Черного моря, — сообщает министерство обороны России. На борту американского корабля около пятисот морских пехотинцев, он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. США отправили корабль в Черное море в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе, — отмечает «Коммерсантъ». В конце декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль. В Лондоне заявили, что хотят выразить поддержку Украине и дать понять, что Черное море не российское, а международное.