Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями американского корабля Fort McHenry
Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями американского десантного корабля Fort McHenry, который вчера вечером зашел в акваторию Черного моря, — сообщает министерство обороны России. На борту американского корабля около пятисот морских пехотинцев, он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. США отправили корабль в Черное море в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе, — отмечает «Коммерсантъ». В конце декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль. В Лондоне заявили, что хотят выразить поддержку Украине и дать понять, что Черное море не российское, а международное.
Комментарии8
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vasyakirin 07 января 2019 | 18:28
А хохлы следят за Пытливым?
novyrusich13 07 января 2019 | 19:13
vasyakirin: моська из подворотни следит за слоном. И погавкивает.
А те м временем "Кузю" бедного будут китайцы ремонтировать.
Интересно как его туда потащат.
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RT НА РУССКОМ 29 декабря 2018 Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/army/41508515/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Это забавно, конечно.
able_seamans 07 января 2019 | 18:33
Америкосы уже в порту Констанцы стоят а «Пытливый» все следит...
ykpo_typucto 07 января 2019 | 18:50
able_seamans: А че чё, когда " Гопника начнут наказывать"? Или все наказание выльется в трахании румынских шалав?))))
ura_123 07 января 2019 | 19:07
ykpo_typucto: Это которые наташки?
askol2016 07 января 2019 | 18:36
А чего следить? Навал надо делать! И результат в прямом эфире выложить на тв.
unprejudiced 07 января 2019 | 18:38
По слухам от российских моряков от пендостанской ржавой посудины так несет навозом что просто ужас, ведь пендостанские моряки очень бояться быть потопленными российским флотом если что вызывающее сделают.
ura_123 07 января 2019 | 19:09
unprejudiced: кирюшка,твои умозаключения сделаны из-за воспоминаний о встрече рассейского военного корабля с турецким скотовозом,окончившейся не в пользу ВМФ РФ ?