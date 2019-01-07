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18:20, 07 января 2019

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями американского корабля Fort McHenry

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями американского десантного корабля Fort McHenry, который вчера вечером зашел в акваторию Черного моря, — сообщает министерство обороны России. На борту американского корабля около пятисот морских пехотинцев, он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. США отправили корабль в Черное море в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе, — отмечает «Коммерсантъ». В конце декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль. В Лондоне заявили, что хотят выразить поддержку Украине и дать понять, что Черное море не российское, а международное.

Комментарии

8

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vasyakirin 07 января 2019 | 18:28

А хохлы следят за Пытливым?

novyrusich13 07 января 2019 | 19:13

vasyakirin: моська из подворотни следит за слоном. И погавкивает.
А те м временем "Кузю" бедного будут китайцы ремонтировать.
Интересно как его туда потащат.

Next Big Future: Россия передала Китаю военные технологии в обмен на ремонт «Адмирала Кузнецова» 
RT НА РУССКОМ 29 декабря 2018 Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/army/41508515/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Это забавно, конечно.

able_seamans 07 января 2019 | 18:33

Америкосы уже в порту Констанцы стоят а «Пытливый» все следит...

ykpo_typucto 07 января 2019 | 18:50

able_seamans: А че чё, когда " Гопника начнут наказывать"? Или все наказание выльется в трахании румынских шалав?))))

ura_123 07 января 2019 | 19:07

ykpo_typucto: Это которые наташки?

askol2016 07 января 2019 | 18:36

А чего следить? Навал надо делать! И результат в прямом эфире выложить на тв.

unprejudiced 07 января 2019 | 18:38

По слухам от российских моряков от пендостанской ржавой посудины так несет навозом что просто ужас, ведь пендостанские моряки очень бояться быть потопленными российским флотом если что вызывающее сделают.

ura_123 07 января 2019 | 19:09

unprejudiced: кирюшка,твои умозаключения сделаны из-за воспоминаний о встрече рассейского военного корабля с турецким скотовозом,окончившейся не в пользу ВМФ РФ ?

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